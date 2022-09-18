الدوري التركي - في يوم تألق تريزيجيه.. عودة مجنونة لـ طرابزون سبور أمام غازي عنتاب

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع باكاسيتس بعد الهدف الثاني لـ طرابزون سبور

حقق طرابزون سبور انتصارا قاتلا على غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة من الدوري التركي.

لم يبدأ طرابزون سبور المباراة بشكل جيد ليتقدم غازي عنتاب عن طريق ألكساندرو ماكسيم في الدقيقة الثانية.

قبل أن يوسع لازار ماركوفيتش الفارق في الدقيقة التاسعة.

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وفي الدقيقة 14 سجل تريزيجيه هدف تقليص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين الحارس.

الهدف هو الثالث لتريزيجيه مع طرابزون سبور هذا الموسم في 12 مباراة بجانب صناعة هدفين.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تحصل تريزيجيه على ضربة جزاء بعد تسديدة اصطدمت في يد المدافع ويحولها باكاسيتس بنجاح إلى الشباك.

وتألق جوناي جيوفينتش حارس غازي عنتاب في الزود عن مرماه خصوصا في آخر ربع ساعة مع تصديه لفرصتين خطيرتين ضمن أربع تصديات طوال المباراة.

وفي الدقيقة الثامن من الوقت بدل الضائع، سجل مارك بارترا مدافع برشلونة السابق هدفا قاتلا برأسية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد طرابزون سبور للنقطة 13 في المركز السادس.

وتوقف رصيد غازي عنتاب عند النقطة 11 ليتراجع إلى المركز الثامن.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي غازي عنتاب
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