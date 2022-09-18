منافس الأهلي - تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأحمر بعد التغلب على الجيش الرواندي بثلاثية

حسم اتحاد المنستيري التونسي تأهله إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الأهلي.

وتغلب المنستيري على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.