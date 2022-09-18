مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (0)-(0) إليكت.. ضغط أبيض
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:30
كتب : FilGoal
تستضيف الكاميرون مباراة الذهاب بين إليكت سبورت التشادي والزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق. 15 ركنية للزمالك ينفذها شيكابالا وتمر من الجميع.
ضغط هجومي للزمالك خلال الدقائق الماضية دون تهديد حقيقي لمرمى إليكت.
10 دقائق مرت من المباراة والتعادل السلبي قائم.
انطلاق المباراة
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