مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (0)-(0) إليكت.. ضغط أبيض

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل

تستضيف الكاميرون مباراة الذهاب بين إليكت سبورت التشادي والزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق. 15 ركنية للزمالك ينفذها شيكابالا وتمر من الجميع.

ضغط هجومي للزمالك خلال الدقائق الماضية دون تهديد حقيقي لمرمى إليكت.

10 دقائق مرت من المباراة والتعادل السلبي قائم.

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إليكت سبورت
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