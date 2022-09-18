مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (0)-(0) إليكت.. ضغط أبيض

تستضيف الكاميرون مباراة الذهاب بين إليكت سبورت التشادي والزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 15 ركنية للزمالك ينفذها شيكابالا وتمر من الجميع.

ضغط هجومي للزمالك خلال الدقائق الماضية دون تهديد حقيقي لمرمى إليكت.

10 دقائق مرت من المباراة والتعادل السلبي قائم.

انطلاق المباراة