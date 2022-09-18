انتهت في تركيا - طرابزون (3)-(2) غازي عنتاب.. انتصار قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد غازي عنتاب في الجولة السابعة من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي أمام غازي عنتاب.

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نهاية المباراة

ق98: جوووووووووووول قاتل لطرابزون سبور عن طريق مارك بارترا

9 دقائق وقت بدل ضائع

ق83: الحارس يتألق مجددا ويتصدى لرأسية من باكاسيتس

ق76: حارس غازي عنتاب يتألق أمام باكاسيتس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 42: جووووول التعادل من ركلة جزاء عن طريق باكاسيتس

ق 38: تريزيجيه يسدد كرة تصطدم في يد المدافع والحكم يعود للفيديو قبل أن يقرر احتساب ركلة جزاء

ق 14: جوووووول تريزيجيه يسجل بتسديدة من ناحية اليمين من داخل منطقة الجزاء

ق 10: جوووول الثاني لفريق غازي عنتاب عن طريق ماركوفيتش

ق 2: جوووووول أول لفريق غازي عنتاب

انطلاق المباراة