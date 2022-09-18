انتهت في تركيا - طرابزون (3)-(2) غازي عنتاب.. انتصار قاتل
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد غازي عنتاب في الجولة السابعة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي أمام غازي عنتاب.
نهاية المباراة
ق98: جوووووووووووول قاتل لطرابزون سبور عن طريق مارك بارترا
9 دقائق وقت بدل ضائع
ق83: الحارس يتألق مجددا ويتصدى لرأسية من باكاسيتس
ق76: حارس غازي عنتاب يتألق أمام باكاسيتس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2
ق 42: جووووول التعادل من ركلة جزاء عن طريق باكاسيتس
ق 38: تريزيجيه يسدد كرة تصطدم في يد المدافع والحكم يعود للفيديو قبل أن يقرر احتساب ركلة جزاء
ق 14: جوووووول تريزيجيه يسجل بتسديدة من ناحية اليمين من داخل منطقة الجزاء
ق 10: جوووول الثاني لفريق غازي عنتاب عن طريق ماركوفيتش
ق 2: جوووووول أول لفريق غازي عنتاب
انطلاق المباراة