مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) يونيون برلين.. مرموش احتياطي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

يحل فولفسبورج ضيفا على يونيون برلين في الجولة السابعة للدوري الألماني، ويبدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء.

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بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة

الدوري الألماني مرموش عمر مرموش
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