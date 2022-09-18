مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) يونيون برلين.. مرموش احتياطي
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:10
كتب : FilGoal
يحل فولفسبورج ضيفا على يونيون برلين في الجولة السابعة للدوري الألماني، ويبدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
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بداية المباراة
المباراة تبدأ في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة
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