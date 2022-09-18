استراحة الدوري الإيطالي - مونزا (0) (0) يوفنتوس.. طرد دي ماريا
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:55
كتب : FilGoal
يحل يوفنتوس ضيفا على مونزا في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.
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نهاية الشوط الأول
ق.40 بطاقة حمراء مباشرة لـ دي ماريا بعد الاعتداء على لاعب مونزا
ق.22 إنذار لـ بريمير بعد تدخل قوي على لاعب مونزا
بداية الشوط الأول
المباراة تنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة
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