استراحة الدوري الإيطالي - مونزا (0) (0) يوفنتوس.. طرد دي ماريا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - يوفنتوس

يحل يوفنتوس ضيفا على مونزا في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

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نهاية الشوط الأول

ق.40 بطاقة حمراء مباشرة لـ دي ماريا بعد الاعتداء على لاعب مونزا

ق.22 إنذار لـ بريمير بعد تدخل قوي على لاعب مونزا

بداية الشوط الأول

المباراة تنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة

يوفنتوس مونزا الدوري الإيطالي
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