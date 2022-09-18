انتهت في الدوري الإيطالي - مونزا (1) (0) يوفنتوس.. فوز تاريخي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - يوفنتوس

يحل يوفنتوس ضيفا على مونزا في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق.74 جووووووول كريستيان جيتكاير يسجل الأول في شباك يوفنتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 بطاقة حمراء مباشرة لـ دي ماريا بعد الاعتداء على لاعب مونزا

ق.22 إنذار لـ بريمير بعد تدخل قوي على لاعب مونزا

بداية الشوط الأول

المباراة تنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة

يوفنتوس مونزا الدوري الإيطالي
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