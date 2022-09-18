مباشر البطولة العربية لليد - الزمالك ضد الكويت الكويتي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - سوبر كرة اليد

يواجه الزمالك نظيره الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد.

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المباراة تنطلق في الرابعة والنصف عصرا

البطولة العربية لليد الزمالك الكويت الكويتي
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