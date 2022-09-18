مباشر البطولة العربية لليد - الزمالك ضد الكويت الكويتي
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:26
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك نظيره الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد.
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المباراة تنطلق في الرابعة والنصف عصرا
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