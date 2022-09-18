مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(2) أرسنال.. جوووول جيسوس والثاني
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 12:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب برينتفورد كوميونيتي.
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ق 28: جوووول جيسوس والثاني بضربة رأسية
ق 17: جووووول ويليام ساليبا والأول
ق 2: الهدف الأول يضيع من مارتينلي بعد تمريرة رائعة من تشاكا
انطلاق المباراة
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