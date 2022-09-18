مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(2) أرسنال.. جوووول جيسوس والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب برينتفورد كوميونيتي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 28: جوووول جيسوس والثاني بضربة رأسية

ق 17: جووووول ويليام ساليبا والأول

ق 2: الهدف الأول يضيع من مارتينلي بعد تمريرة رائعة من تشاكا

انطلاق المباراة