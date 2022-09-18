انتهت في إنجلترا - برينتفورد (0)-(3) أرسنال.. الصدارة للمدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب برينتفورد كوميونيتي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد

ق 91: نزول إيثان نوانيري بدلا من فابيو فييرا

ق 67: تسديدة من ساكا يتصدى لها الحارس

ق 57: الرابع يضيع من جيسوس

ق 49: جوووول فابيو فييرا والهدف الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد

ق 28: جوووول جيسوس والثاني بضربة رأسية

ق 17: جووووول ويليام ساليبا والأول

ق 2: الهدف الأول يضيع من مارتينلي بعد تمريرة رائعة من تشاكا

انطلاق المباراة