انتهت في إنجلترا - برينتفورد (0)-(3) أرسنال.. الصدارة للمدفعجية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - ويليام ساليبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد أرسنال في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب برينتفورد كوميونيتي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
ألمانيا تتنفس الصعداء.. دورتموند يعلن غياب رويس لمدة شهر تشكيل أرسنال – غياب أوديجارد وعودة بارتي أمام برينتفورد

نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد

ق 91: نزول إيثان نوانيري بدلا من فابيو فييرا

ق 67: تسديدة من ساكا يتصدى لها الحارس

ق 57: الرابع يضيع من جيسوس

ق 49: جوووول فابيو فييرا والهدف الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد

ق 28: جوووول جيسوس والثاني بضربة رأسية

ق 17: جووووول ويليام ساليبا والأول

ق 2: الهدف الأول يضيع من مارتينلي بعد تمريرة رائعة من تشاكا

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بعمر الـ15 سنة.. لاعب أرسنال الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية في برينتفورد تشكيل أرسنال – غياب أوديجارد وعودة بارتي أمام برينتفورد كونتي: الإرهاق الذهني لا يمكن تفاديه.. وهذا ما قلته لـ سون بعد الهاتريك سون: الإحباط الذي لازمني انتهى بعد التسجيل.. لم أستطع الحركة المسمار الأخير في نعش رودجرز؟ هاتريك البديل سون يقود توتنام للفوز بسداسية على ليستر انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (6) - (2) ليستر سيتي ذا أثليتك: جراحة الكتف تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم
أخر الأخبار
الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي.. طرد توديبو بعد 9 ثوان فقط 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب 20 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) يونيون برلين.. مرموش احتياطي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعمر الـ15 سنة.. لاعب أرسنال الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - مونزا (0) (0) يوفنتوس.. طرد دي ماريا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن ضم فرانك إيتوجا.. وفي الجول يكشف تفاصيل الصفقة 53 دقيقة | الكرة المصرية
أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية في برينتفورد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فولفسبورج – مرموش احتياطي أمام يونيون برلين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 2 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي