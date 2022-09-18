أحمد ياسر ريان: لم أشترط على الأهلي المشاركة أو الرحيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

نفى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا أن يكون وضع بعض الشروط أمام ناديه السابق الأهلي.

وقال ريان عبر قناة صدى البلد: "البعض كان يقول إنني أضع شروطي على الأهلي إما أشارك أو أرحل ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "سواريش تحدث معي وأخبرني أنني سأكون معه في الموسم المقبل لكنه رحل عن الأهلي وبعدها كان طارق أبو العنين أتم الصفقة".

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وأكمل "المفاوضات مع سيراميكا بدأت قبل الإعلان عن الصفقة بـ15 يوما وتواصل طارق أبو العنين معي وأخبرني بها وعندما ذهبت له وجدته أتم كل شيء مع الأهلي".

وأردف "وجود جون إيبوكا معي في نفس الفريق يزيد من قوتنا ويفيدني أيضا في الملعب".

وأشار "أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على حديثه عني لكني الآن على قوة نادي سيراميكا كليوباترا وهو الذي يحق له تحديد موقفي".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي على دعمه لي وكان من الصعب الرحيل عن النادي الأحمر الذي تربيت فيه وقضيت بين جدرانه 18 عاما".

وانضم أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا قادما من الأهلي ضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الفريق الأحمر.

أحمد ياسر ريان الأهلي سيراميكا كليوباترا
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