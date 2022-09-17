بتواجد كوكبة من النجوم.. إقامة بطولة "ريدبل هاف كورت"

انطلقت مساء أمس الجمعة بطولة النهائي الوطني، لكرة السلة 3 ضد 3، تحت عنوان 'ريدبُل هاف كورت'، بملعب 'جولدن جول'.

و شهدت البطولة حضور كوكبة من نجوم الراب أبرزهم مروان موسى وعفروتو، بالاضافة إلى حضور مجموعة من لاعبي كرة السلة، على رأسهم لاعبة النادي الأهلي نادين السلعاوي، وحارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المهدي سليمان.

وتنافس على لقب بطولة النهائي الوطني، 16 فريقا، بواقع ثمانية فرق رجال وثمانية من نساء، وحصد المركز الأول من الرجال فريق 'شو تايم'، ومن النساء فريق 'ثري أميجوز'.

ومن المقرر أن يشارك الفريقان في بطولة العالم المقرر إقامتها بالأهرامات في مطلع الشهر المقبل، والتي يشارك فيها فرق من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن بطولة النهائي العالمي ستنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل في سفح أهرمات الجيزة بمشاركة 25 منتخبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها البطولة.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، وتعد البطولة رسمية و مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.