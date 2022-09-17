مباشر في الكونفدرالية - فيوتشر (0) (0) بول جينجا الأوغندي.. البدري يهدر فرصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين في أول مباراة رسمية لفيوتشر قاريا.

وشهد التشكيل خروج الثنائي يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت من قائمة المباراة.

ويقود الثنائي أحمد عاطف ومروان محسن هجوم الفريق.

ويبدأ عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" اللقاء في التشكيل الأساسي.

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ق 69: رأسية من مصطفى البدري تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 64: تسديدة من أحمد عاطف بعد لعبة ثنائية مع نيدفيد لكن كرته تمر بجوار القائم

ق 60: تغيير أول بمشاركة مصطفى البدري بدلا من أيمن الصفاقسي

ق 56: عرضية من نجويم ورأسية من أيمن الصفاقسي تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: سقوط بوبو من جديد بسبب تأثره بالإصابة عقب تدخل قوي ومشاركة عمر سافيولا

ق 35: عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء ترتطم بالقائم لفيوتشر وتمر بسلام

ق 32: إصابة قوية لمحمد رضا بوبو

ق20: بطاقة حمراء على والتر أوتشورا لاعب بول جينجا بعد تدخل قوي على محمد رضا بوبو.

ق 17: رأسية من مروان محسن تمر أعلى العارضة بعد ركلة ثابتة نفذها جوزيف نجويم

ق11: بطاقة صفراء جديدة بعد عرقلة بوبو في منتصف الملعب.

ق 10: بطاقة صفراء للاعب بول جينجا بعد تدخل قوي على غنام محمد في منتصف الملعب.

ق 2: تسديدة من محمد رضا بوبو من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء بعد قليل