الصفقة الرابعة.. البنك الأهلي يضم محمود الجزار

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 20:01

كتب : رضا السنباطي

محمود الجزار

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع محمود الجزار مدافع فريق الجونة السابق.

محمود الجزار

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

ووقع الجزار على عقود انتقاله لصفوف البنك الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويعد محمود الجزار هو رابع صفقات البنك الأهلي الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

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وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، كما ضد أحمد توفيق من صفوف بيراميدز.

كما مدد البنك الأهلي إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين قادمين بالإضافة إلى استعارة حمدي علاء لمدة موسم واحد.

وتعاقد البنك الأهلي مع إسلام جابر في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

البنك الأهلي محمود الجزار
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