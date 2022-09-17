مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0) - (0) ليستر سيتي.. إعادة ضربة الجزاء

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بهدف توتنام في ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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ق6: تقنية الفيديو تعيد ضربة الجزاء

ق5: هوجو لوريس يتألق ويتصدى لضربة الجزاء

ق4: ضربة جزاء لصالح جيمس جاستن على دافينسون سانشيز

بداية المباراة

توتنام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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