مباشر البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (15) (13) الترجي.. عودة التقدم للأبيض
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس والتي تقام في تونس.
13
الترجي | كرة يد
16
الزمالك | كرة يد
البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس | كرة يدالشوط الاول 18:30
ويتأهل بطل المسابقة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.
المباراة مذاعة على قناة الوطنية التونسية 1.
بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنــــــــــــــــــا.
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ق 28: 15-13 للزمالك
ق 23: الزمالك يتقدم 13 -12
ق 18: 10-10 التعادل يعود بين الفريقين
ق 13: 8-7 الترجي يقلص الفارق
ق 10: الزمالك يوسع الفارق لتصبح النتيجة 7-4
ق 7: الزمالك يتقدم وتصبح النتيجة 4-3
ق 4: البداية ساخنة للغاية 2-2
بداية اللقاء
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