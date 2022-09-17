مباشر البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (15) (13) الترجي.. عودة التقدم للأبيض

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس والتي تقام في تونس.

ويتأهل بطل المسابقة لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

المباراة مذاعة على قناة الوطنية التونسية 1.

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بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 28: 15-13 للزمالك

ق 23: الزمالك يتقدم 13 -12

ق 18: 10-10 التعادل يعود بين الفريقين

ق 13: 8-7 الترجي يقلص الفارق

ق 10: الزمالك يوسع الفارق لتصبح النتيجة 7-4

ق 7: الزمالك يتقدم وتصبح النتيجة 4-3

ق 4: البداية ساخنة للغاية 2-2

بداية اللقاء

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