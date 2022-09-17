ريان: لم أستفز لاعبي الزمالك بل بصق أحدهم في وجهي.. الأهلي لا يندم ولكنه يفتقد رمضان صبحي

نفى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا المنتقل حديثا من الأهلي واقعة استفزازه للاعبي الزمالك أثناء لعبه مع الجونة.

وتعود الواقعة إلى موسم 2018-2019، حين تعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل فريق، وأسهم في ابتعاد لقب الدوري عنه والذي توج به الأهلي.

وقال ريان في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "خطأي كان أني معتاد على استعادة الكرة من الشباك حين يكون الفريق متأخرا، ربما هذا ما كان مستفزا".

وأضاف "إشارة يدي لم يكن لها علاقة بالدوري، وبعد هدف محمود الشبراوي لم أقل لهم: (الدوري راح)".

وأوضح "أحد لاعبي الزمالك بصق في وجهي وضربني بقدمه. ما حدث أن الشبراوي سجل بعد هدفي بدقيقتين، وخرج فريقي بالكامل يحتفل عند مقاعد البدلاء، فبقيت أنا وحدي في الملعب حتى لا يعيد الزمالك بدء المباراة ويسجل قبل عودة البقية".

وتابع "بقيت في دائرة نصف الملعب من جهة الزمالك، فتعدى عليَّ ذلك اللاعب، وكان يوسف أوباما متواجدا ولكنه كان يفرق بيننا وطالبني بالعودة إلى نصف ملعبنا، فقلت له: لن أعود، فريقي بالكامل في الخارج".

وواصل ريان "لم يتدخل لاعبو الزمالك كلهم، بل حوالي 2 أو 3، أحدهم قال لي: هل تظن أنك ستعود إلى الأهلي بهذه الطريقة؟ فقلت له: اعتبرني لست لاعبا للنادي الأهلي، أنا الآن في الجونة".

واختتم "في هذه اللحظة أشرت بيدي، وهي الإشارة التي فسرت بأني أنهيت الدوري وأضعته على الزمالك".

أحمد ياسر ريان: لاعب الزمالك ضربني وبصق في وجهي بسبب هدف الجونة اللي ضيع منهم الدوري.. وهذه حقيقة إشارتي لهم " الدوري راح " تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/MoDm8v64eG#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/waD2uFamFi — MBC مصر (@mbcmasr) September 17, 2022

وعن اللاعب الذي بصق عليه في تلك الواقعة قال: "في الملعب الأمور تختلف عن خارجه. أنا وهذا اللاعب تحدثنا في المنتخب ولا زلنا على تواصل حتى الآن. الجماهير تأخذ الأمور بعصبية، وحين التقينا في المنتخب اعتذر لي وانتهى الأمر".

وروى ريان واقعة أخرى أمام الزمالك أيضا: "في مباراة أخرى أمام الزمالك اتهموني بإهانة طارق يحيى. في هذه المباراة كنت بديلا وشاركت في الشوط الثاني

وخرجت من الملعب بعد المباراة. شخص ما في المدرجات قال لي: (خلي الأهلي ينفعك)، فقلت له: لقد فزتم علينا بركلتي جزاء. هذا كل ما قلته. لم أوجه أي حديث لطارق يحيى".

وبسؤاله عن سر تعرض ريان المتكرر لعبارة "خلي الأهلي ينفعك" أجاب اللاعب "لا أعرف، ولكنه ينفعني. لولا الأهلي لما كنت هنا".

وعن المدرب الذي ظلمه قال: "لم أتعامل مع رينيه فايلر، ومن ظلمني كان بيتسو موسيماني. لا يمكنني فرض قناعتي على المدرب، ولكن إن كان منحني الفرصة في ذلك الوقت حين كنت في أفضل حالاتي، كان ذلك ليشكل فارقا".

أما إذا لم يتمكن من الاعتزال في الأهلي كما يحلم، وبتخييره بين الزمالك وبيراميدز أو أي ناد خارج مصر أجاب ريان "خارج مصر".

وعن أفضل صفقة أجراها الأهلي بين برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد، وقع اختيار ريان على شادي حسين.

وبين مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومروان حمدي مهاجم المصري المنضم مؤخرا ومحمد شريف مهاجم الأهلي، وقع اختياره على مصطفى محمد كأفضل مهاجم مصري حاليا.

وبسؤاله عن اللاعب الذي سيندم الأهلي على التفريط فيه بين ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صبحي قال ريان: "لا يمكنني قول ندم. الأهلي لا يندم على أحد، ولكن من يفتقده فنيا هو رمضان لأني أراه مختلفا".

وعن رمضان صبحي أضاف ريان "لا أظن أن رمضان هو صفقة الزمالك الجماهيرية. لقد تربى في الأهلي، لن يكون هذا الأمر سهلا. رمضان وجد مستقبله في بيراميدز. إذا كنت في موقعه لا أعتقد أني سأتخذ نفس القرار".

وعاد ريان إلى صفوف الأهلي بعد نهاية إعارته في ألتاي التركي، لينتقل في صفقة بيع نهائي إلى سيراميكا كليوباترا.