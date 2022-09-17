رحل دونجا وجاء آخر.. بيراميدز يضم دونجا من الإسماعيلي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 16:53

كتب : هاني العوضي

محمود عبد العاطي "دونجا" - بيراميدز

أتم بيراميدز تعاقده رسميا اليوم السبت مع محمود عبد العاطي "دونجا" قادما من صفوف الإسماعيلي.

وأشار بيراميدز إلى أن انضمام دونجا جاء في صفقة انتقال حر ووقع على عقد يمتد مع النادي لموسمين.

وأصبح دونجا رابع صفقات بيراميدز بعد كل من محمد الشيبي ومصطفى فتحي وكريم حافظ.

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وخاض دونجا صاحب الـ29 عاما مع الإسماعيلي 89 مباراة منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك وسجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

وبدأ دونجا مسيرته في نادي النجوم ومنه انتقل إلى سفيتكافيتسا تارغوفيشته البلغاري ثم عاد لمصر عن مصر للمقاصة.

وانتقل بعد ذلك للزمالك ثم الإسماعيلي في عام 2019.

وجاء ذلك تعويضا للرحيل الذي يقترب لنبيل عماد "دونجا" من الفريق إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف عن تحويل أموال ضم دونجا من بيراميدز ليصبح لاعبا في صفوف ناديه.

الإسماعيلي الدوري المصري دونجا بيراميدز
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