انتهت في الدوري الإسباني – برشلونة (3) - (0) إلتشي
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 15:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإلتشي التي تقام في ملعب كامب نو في سادس جولات الدوري الإسباني.
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ق 72 فيران توريس بدلا من روبرت ليفاندوفسكي
ق 59 أنسو فاتي وهيكتور بيليرين ورافينيا بدلا من ممفيس ديباي وإريك جارسيا وعثمان ديمبيلي
ق 48 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث من متابعة.. 3-0
ق 46 جافي بدلا من فرانك كيسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 طرد فرانسيسكو رودريجيز مدرب إلتشي للاعتراض
ق 45 الهدف يلغى بداعي التسلل.. النتيجة 2-0
ق 44 جووووول الثالث.. ديمبيلي يمرر إلى روبرت ليفاندوسكي الذي يتسلم ولكن التسديدة تخرج سيئة فيبعدها الحارس ليتابعها بيدري في الشباك
ق 41 جووووول ممفيس ديباي يسجل الثاني.. الهولندي يتسلم التمريرة من بالدي ويتلاعب بالمدافع جون شيتاويا قبل التسجيل
ق 34 جوووووول روبرت ليفاندوفسكي يتلقى تمريرة أليخاندرو بالدي ويسجل الهدف الأول.. 1-0 للبلوجرانا
ق 26 ليفاندوفسكي يحاول برأسية ولكن الحارس يتصدى
ق24 ممفيس ديباي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس إدجار باديا يبعدها
ق 14 بطاقة حمراااااء.. جونزالو فيردو يغادر الملعب وينقص صفوف إلتشي
بداية المباراة