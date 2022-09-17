انتهت في الدوري الإسباني – برشلونة (3) - (0) إلتشي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإلتشي التي تقام في ملعب كامب نو في سادس جولات الدوري الإسباني.

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ق 72 فيران توريس بدلا من روبرت ليفاندوفسكي

ق 59 أنسو فاتي وهيكتور بيليرين ورافينيا بدلا من ممفيس ديباي وإريك جارسيا وعثمان ديمبيلي

ق 48 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث من متابعة.. 3-0

ق 46 جافي بدلا من فرانك كيسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 طرد فرانسيسكو رودريجيز مدرب إلتشي للاعتراض

ق 45 الهدف يلغى بداعي التسلل.. النتيجة 2-0

ق 44 جووووول الثالث.. ديمبيلي يمرر إلى روبرت ليفاندوسكي الذي يتسلم ولكن التسديدة تخرج سيئة فيبعدها الحارس ليتابعها بيدري في الشباك

ق 41 جووووول ممفيس ديباي يسجل الثاني.. الهولندي يتسلم التمريرة من بالدي ويتلاعب بالمدافع جون شيتاويا قبل التسجيل

ق 34 جوووووول روبرت ليفاندوفسكي يتلقى تمريرة أليخاندرو بالدي ويسجل الهدف الأول.. 1-0 للبلوجرانا

ق 26 ليفاندوفسكي يحاول برأسية ولكن الحارس يتصدى

ق24 ممفيس ديباي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس إدجار باديا يبعدها

ق 14 بطاقة حمراااااء.. جونزالو فيردو يغادر الملعب وينقص صفوف إلتشي

بداية المباراة