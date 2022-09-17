انتهت في الدوري الإسباني – برشلونة (3) - (0) إلتشي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وإلتشي التي تقام في ملعب كامب نو في سادس جولات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

-------

ق 72 فيران توريس بدلا من روبرت ليفاندوفسكي

ق 59 أنسو فاتي وهيكتور بيليرين ورافينيا بدلا من ممفيس ديباي وإريك جارسيا وعثمان ديمبيلي

ق 48 جوووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث من متابعة.. 3-0

ق 46 جافي بدلا من فرانك كيسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 طرد فرانسيسكو رودريجيز مدرب إلتشي للاعتراض

ق 45 الهدف يلغى بداعي التسلل.. النتيجة 2-0

ق 44 جووووول الثالث.. ديمبيلي يمرر إلى روبرت ليفاندوسكي الذي يتسلم ولكن التسديدة تخرج سيئة فيبعدها الحارس ليتابعها بيدري في الشباك

ق 41 جووووول ممفيس ديباي يسجل الثاني.. الهولندي يتسلم التمريرة من بالدي ويتلاعب بالمدافع جون شيتاويا قبل التسجيل

ق 34 جوووووول روبرت ليفاندوفسكي يتلقى تمريرة أليخاندرو بالدي ويسجل الهدف الأول.. 1-0 للبلوجرانا

ق 26 ليفاندوفسكي يحاول برأسية ولكن الحارس يتصدى

ق24 ممفيس ديباي يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس إدجار باديا يبعدها

ق 14 بطاقة حمراااااء.. جونزالو فيردو يغادر الملعب وينقص صفوف إلتشي

بداية المباراة

برشلونة إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
الثامن بتوقيع ليفاندوفسكي.. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على إلتشي تشكيل برشلونة – ديباي وبالدي أساسيان أمام إلتشي مؤتمر سيميوني - عن موقف أوبلاك وجريزمان.. والعنصرية ضد فينسيوس مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن الدربي.. ولست والد أو شقيق فينيسيوس لأنصحه تشافي: فاتي يعرف سبب عدم انضمامه لإسبانيا.. وكل لاعب من حقه الاحتفال بالأهداف تقرير: بنزيمة يقترب من الغياب عن دربي مدريد مواعيد مباريات اليوم 17-9-2022 والقنوات الناقلة.. سيتي وبرشلونة وفيوتشر ويد الزمالك لا مزيد من الأصفار.. نيجريدو يقود قادش لفوز قاتل على بلد الوليد في +92
أخر الأخبار
رئيس النجوم لـ في الجول: عرضان من المصري والمقاولون لضم دياسطي 15 دقيقة | ميركاتو
مران الأهلي – تأهيل أفشة وشريف واجتماع بين كولر واللاعبين 21 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف موقف معلول وديانج من المشاركة مع تونس ومالي 31 دقيقة | الكرة المصرية
الثامن بتوقيع ليفاندوفسكي.. برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على إلتشي 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (2) ليستر سيتي.. جووووووووول تعادل رائع 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر البطولة العربية لكرة اليد – الزمالك (15) (13) الترجي.. عودة التقدم للأبيض 46 دقيقة | كرة يد
ذا أثليتك: جراحة الكتف تهدد مشاركة فيليبس في كأس العالم 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انضمام الصفقات الجديدة.. بيراميدز يعلن القائمة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك