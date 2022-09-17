مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (2) مانشستر سيتي.. إنقاذ رائع

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

هالاند

يحل مانشتسر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس لملاقاته في ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بست نقاط.

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ق64 أنقذ روبن دياز مدافع مانشستر سيتي فرصة هدف مؤكد بعد عرضية خطيرة

ق55 محاولة من ولفرهامبتون عن طريق نيتو لكن دفاع مانشستر سيتي يفسدها

ق53 عرضية خطيرة من جواو كانسيلو طالت على فيل فودين المواجه للمرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق2+45 محاولة جديدة من دي بروين على مرمى ولفرهامبتون تمر بدون خطورة

ق38 تسديدة من دانيال بودنيس تمر بجوار مرمى مانشستر سيتي

ق32 بطاقة حمراء في وجده ناثان كولينز مدافع ولفرهامبتون بعد تدخل قوي على جاك جريليش

ق28 تسديدة قوية من جاك جريليش تمر أعلى مرمى ولفرهامبتون

ق16 إيرلينج يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا

ق13 تسديدة قوية من جواو موتينيو تتحول إلى ركلة ركنية

ق6 هدف ملغي لمانشستر سيتي بعد خطأ على جواو كانسيلو

ق3 تسديدة قوية من جونزالو جيديش يتصدى لها إيدرسون

ق1 جاك جريليش يسجل الهدف الأول بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي ولفرهامبتون
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