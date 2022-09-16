انتهت في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) - (0) ساوثامبتون.. نوتنجهام (2) - (3) فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لانطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراتي الجمعة 16 سبتمبر 2022.

ويلعب أستون فيلا ضد ساوثامبتون، فيما يحل فولام ضيفا على نوتنجهام فورست.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يتقدمه ساوثامبتون في المركز الثاني عشر وله 7 نقاط.

نوتنجهام يتواجد في المركز التاسع عشر المؤدي للهبوط بـ 4 نقاط، فيما يأتي فولام عاشرا بـ 8 نقاط.

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أستون فيلا (1) - (0) ساوثامبتون

ق 44 تغيير اضطراري في صفوف أستون فيلا بنزول دوجلاس لويز بدلا من أبو بكر كامارا

ق 42 تم احتساب الهدف

ق 41 جوووووووول ولكن قيد المراجعة بتقنية الفيديو.. الكرة تيتد من العارضة ليتابعها جاكوب رامسي في الشباك

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نوتنجهام فورست (2) - (3) فولام

ق 77 جووووول لويس أوبراين يسجل هدف تقليص الفارق لنوتنجهام.. المباراة تشتعل من جديد

ق 60: جوووول انهييار.. عرضية من كيبانو وتسديدة من رييد تسكن الشباك.

ق 58: جوووول جواو بالينيا يسجل هدف التقدم لفولام بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 54: جووول توسون يسجل برأسية هدف التعادل بعد ركنية نفذها ويليان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 11 جووووول تايو أووني يسجل الهدف الأول لصالح نوتنجهام