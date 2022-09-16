غياب الصفقات الجديدة.. سيراميكا يعلن قائمته المحلية الأولية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 15:52

كتب : هاني العوضي

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا القائمة المحلية الأولية للفريق استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وغابت الصفقات التسع الجديدة التي أبرمها الفريق في سوق الانتقالات الصيفية عن الظهور في القائمة الأولية.

وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم:

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حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو.

خط الهجوم: حمزة مجدي.

وتنطلق اليوم -الجمعة- التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، وكان أحمد سامي فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات الموسم الماضي.

وتعاقد سيراميكا مع تسع لاعبين وهم محمد ناصف وعمرو قلاوة وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد هاني ورجب نبيل.

وأنهى سيراميكا موسمه الماضي في المركز الـ14 برصيد 37 نقطة بقيادة أحمد سامي.

وكان اتحاد كرة القدم قد حدد يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدوري الموسم الجديد.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أحمد سامي
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