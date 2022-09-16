الشيبي: تلقيت عروض كثيرة لكن فضلت بيراميدز.. وهذا دور الكرتي في انتقالي

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

كشف المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز الجديد عن دور مواطنه وليد الكرتي في انضمامه إلى الفريق.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وانتقل محمد الشيبي إلى بيراميدز قادما من الجيش الملكي المغربي ضمن تدعيمات صفوف الفريق للموسم الجديد.

وقال الشيبي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعرف الكرتي منذ فترة طويلة، لقد تدرجنا في صفوف المنتخب الوطني معا وهو من أقنعني للتوقيع مع بيراميدز".

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وأضاف "كان لدي عروض كثيرة لكني فضلت بيراميدز لأنه الفريق الأفضل بالنسبة لي ويناسبني".

وتابع "أطمح بالتتويج بالبطولات مع الفريق والحصول على لقب كأس الكونفدرالية".

وأتم "أتمنى أن أكون عند حسن حظ الجماهير والنادي".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب المغربي قد أتم اتفاقه مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.

الشيبي والذي يشغل مركز الظهير الأيمن يعتبر ثاني اللاعبين المغاربة في صفوف بيراميدز بعد وليد الكرتي الذي انضم الموسم الماضي من الوداد.

وتعتبر تلك الخطوة هي أول تجربة احترافية لـ محمد الشيبي -29 عاما- إذ خاض أكثر من تجربة ولكن جميعهم في الدوري المغربي.

وسبق للشيبي اللعب لأندية الرجاء وقنيطري واتحاد طنجة والمغرب التطواني والكوكب المراكشي.

ولعب الشيبي ظهير أيمن الجيش الملكي في 183 مباراة بالدوري المغربي طوال مسيرته ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 26 آخرين.

ويأتي الشيبي كثاني صفقات بيراميدز تدعيما للموسم الجديد بعد ضم كريم حافظ.

محمد الشيبي بيراميدز الدوري المصري
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