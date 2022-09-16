قائمة الزمالك – غياب محمود علاء.. وتواجد حسام أشرف أمام إليكت التشادي

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد إليكت التشادي الأحد المقبل في الكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال.

وشهدت القائمة غياب محمود علاء عنها فيما عاد حسام أشرف لها بعد عدم تواجده في كأس سوبر لوسيل ضد الهلال.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - " محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف