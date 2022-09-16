"عيقري وفريد من نوعه".. ميسي يودع روجر فيدرير
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 13:17
كتب : FilGoal
ودّع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أسطورة التنس روجر فيدرير بعد إعلان اعتزاله.
وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ستكون آخر ظهور احترافي له.
وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: "أنت عبقري وفريد من نوعك في تاريخ التنس، أنت قدوة لأي رياضي. كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، سنفتقد رؤيتك في الملعب التي جعلتنا نستمتع كثيرا".
فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.
وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:
- ويمبلدون 2003
- أستراليا 2004
- ويمبلدون 2004
- أمريكا 2004
- ويمبلدون 2005
- أمريكا 2005
- أستراليا 2006
- ويمبدلون 2006
- أمريكا 2006
- أستراليا 2007
- ويمبدلون 2007
- أمريكا 2007
- أمريكا 2008
- رولان جاروس 2009
- ويمبدلون 2009
- أستراليا 2010
- ويمبدلون 2012
- أستراليا 2017
- ويمبدلون 2017
- أستراليا 2018
وفاز فيدرير في 1251 مباراة خلال مسيرته، فيما خسر 275، بنسبة نجاح 82%.
وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.
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