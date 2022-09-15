الإسماعيلي يستعير كريم عرفات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 23:56

كتب : بسام أبو بكر

كريم عرفات

أعلن نادي الإسماعيلي ضم كريم عرفات قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين حتى صيف 2024.

وبات كريم تاسع صفقة صيفية للإسماعيلي بعد الثلاثي التونسي: حمدي النقاز، ونور الزمان الزموري، وفراس شواط، والإيفواري عبد القادر كوليبالي، والغاني ياو أنور، وباسم مرسي وصالح جمعة من سيراميكا كليوباترا والسيد شبراوي قادما من الجونة.

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وانضم كريم عرفات من صفوف شباب إنبي إلى كوكاكولا.

واستمر مع الفريق حتى بعد صعوده للدوري الممتاز وتغيير الاسم إلى فيوتشر.

وفي يناير الماضي أعير لصفوف مصر للمقاصة حتى نهاية الموسم.

الظهير الأيمن البالغ 24 عاما شارك الموسم المنقضي في 7 مباريات منها 3 مع فيوتشر و4 مع المقاصة.

كريم عرفات الإسماعيلي فيوتشر
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