الدوري الأوروبي - تريزيجيه يسجل ويصنع.. طرابزون يجتاز النجم الأحمر ويحقق فوزه الأول

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

تريزيجيه

تغلب طرابزون سبور التركي على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة الجناح محمود حسن تريزيجيه في صفوف طرابزون سبور منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

حاول تريزيجيه مبكرا في الدقيقة 15 برأسية تصدى لها الحارس ميلان بورخان.

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وفي الدقيقة 16 صنع تريزيجيه الهدف الأول بعرضية رائعة أنهاها ماريك هامشيك نجم نابولي السابق بالرأس في المرمى.

وفي الدقيقة 61 حل عبد القادر عمر وإنيس باردي بدلا من ماكسيميليانو جوميز وماريك هامشيك في صفوف طرابزون.

ونال طرابزون دفعة أحكمت قبضته على المباراة، بطرد كينجس كانجوا لاعب ريد ستار عقب الإنذار الثاني في الدقيقة 63.

وبالفعل، سجل تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أناستازيوس باكاسيتوس، ليسدد بوجه القدم في أقصى الزاوية.

وحل فيتور هوجو بدلا من ينس لارسن في صفوف طرابزون في الدقيقة 69، ثم أتى المغربي منتصر لهتيمي بدلا من دجانيني في الدقيقة 80، وتلاه البديل عبد القادر عمر الذي خرج اضطراريا، ليحل أوموت بوزوك بدلا منه.

وفي الدقيقة 89 تمكن ريد ستار من تقليص الفارق بهدف فيليكو نيكوليتش، بعد تمريرة أرضية من إبراهيم مصطفى.

بذلك ينال طرابزون أول 3 نقاط في المجموعة الثامنة للدوري الأوروبي، بعد خسارته الأولى أمام فيرنفاروتشي المجري متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، والذي فاز على موناكو في الجولة ذاتها بهدف دون رد، فيما يقبع النجم الأحمر في ذيل المجموعة بلا نقاط.

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