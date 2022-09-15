التاريخ يبدأ.. الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تدشين النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى لموسم 2022-2023.

وسيكون الدوري الممتاز بمشاركة 8 فرق وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس.

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز في 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب بإجمالي 56 مباراة.

📄 خبر صحفي الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق 'الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات' للموسم الرياضي 2022/2023 🇸🇦⚽️#معا_نصنع_التاريخ 🔝 pic.twitter.com/22WV8Pcp6f — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) September 15, 2022

واعتمد الاتحاد السعودي دعمًا ماليًا لأندية الدوري الممتاز، إذ يحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي يُقدر بـ50 ألف ريال.

أما بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، يشارك 17 فريقا وهم الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقًا)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء.

ولفت الاتحاد السعودي إلى أنه سيتم توزيع فرق دوري الدرجة الأولى للسيدات على ثلاث مناطق.

وتنطلق منافسته يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقيًا).

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للمسابقة بنظام خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهلين من مرحلة المجموعات.

ويصعد بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.