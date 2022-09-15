خبر في الجول - موتسيبي يرفض متقرح مد القيد في كاف.. والموعد النهائي

رفض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مقترح مد قيد اللاعبين للأندية الإفريقية حتى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

واستقرت لجنة المسابقات في (كاف) على مد القيد للأندية حتى 23 سبتمبر، حسبما أخبر مصدر من كاف FilGoal.com أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

ورفضت لجنة المسابقات مقترح مد القيد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com قرار موتسيبي برفض مقترح لجنة المسابقات يعني أن قيد الأندية للقوائم الإفريقية سينتهي اليوم الموافق 15 سبتمبر كما كان محددا سلفا.

فأن الموعد الأخير لإرسال قوائم الأندية الإفريقية سيكون اليوم في الثانية عشر من منتصف الليل.

وأرسل كاف خطابا لكل الاتحادات المحلية للتأكيد عليهم.

وبالفعل أرسل ناديي الوداد ونهضة بركان من المغرب القوائم الخاصة بهما حسبما علم FilGoal.com.

وبدأت منافسات الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية الأسبوع الماضي.

وتقام مباريات الإياب في الدور التمهيدي مع بداية الأسبوع المقبل.