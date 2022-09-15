انتهت الدوري الأوروبي – كاراباج (3) (0) نانت.. نهاية اللقاء

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كاراباج أجدام ونانت التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

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انتهت

ق 84: خروج مصطفى محمد ومشاركة أبياه

ق 70: جووووول الثااالث.. يانكوفيتش وتسديدة أرضية قوية تسكن الشباك.

ق 65: جوووول الثااااني.. عبد الله زبير يسجل الثاني

ق 60: جوووول أووووول في اللقاء.. كوافي أوسو يتقدم بالهدف الأول من انفراد بتسديدة مرت من تحت أقدام الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: كوابينا أوسو لاعب فريق كاراباج مر يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة أبعدها الحارس ألبان لافونت عن مرماه بشكل رائع.

ق 28: تسديدة من لودوفيتش لاعب فريق نانت من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس شهر الدين محمدألييف عن مرماه.

ق 21: كرة عرضية من موزيس سيمون لاعب فريق نانت من جهة اليسار قابلها مصطفى محمد برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس شهر الدين محمدألييف.

ق 14: تسديدة صاروخية من موزيس سيمون لاعب فريق نانت من على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليسار أبعدها الحارس شهر الدين محمدألييف بشكل رائع من أعلى يمين مرماه.

بداية اللقاء

نانت مصطفى محمد الدوري الأوروبي
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