مباشر الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (2) - (0) ريد ستار بلجراد.. جوووووول تريزيجيه
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وريد ستار بلجراد التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.
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ق 68 جووووووووول تريزيجيه يتلقى التمريرة ويسدد بوجه القدم في الشباك.. 2-0
ق 63 كينجس كانجوا يتلقى الإنذار الثاني ويغادر الملعب مطرودا.. ريد ستار في مهب الريح
ق 61 تبديلين في صفوف طرابزون بنزول عبد القادر عمر وإنيس باردي بدلا من ماكسيميليانو جوميز وماريك هامشيك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 16 جووووووول تريزيجيه يصنع بعرضة رائعة وماريك هامشيك يختمها بالرأس في الشباك.. 1-0
ق 15 رأسية من تريزيجيه ولكن الحارس ميلان بورخان يتصدى
بداية المباراة
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