مباشر الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (2) - (0) ريد ستار بلجراد.. جوووووول تريزيجيه

جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس

مباشر الدوري الأوروبي – شيريف (0) - (2) مانشستر يونايتد.. ضغط من الضيوف

تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون

مؤتمر ديشامب: عن ضم جريزمان ورد قاطع على موقف بوجبا