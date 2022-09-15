انتهت في الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (2) - (0) ريد ستار بلجراد
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وريد ستار بلجراد التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.
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ق 80 نهاية تغييرات طرابزون.. خروج البديل عبد القادر عمر ونزول أوموت بوزوك
ق 80 تغيير طرابزون الرابع بنزول المغربي منتصر لهتيمي بدلا من دجانيني
ق 69 فيتور هوجو بدلا من ينس لارسن في صفوف طرابزون
ق 68 جووووووووول تريزيجيه يتلقى التمريرة ويسدد بوجه القدم في الشباك.. 2-0
ق 63 كينجس كانجوا يتلقى الإنذار الثاني ويغادر الملعب مطرودا.. ريد ستار في مهب الريح
ق 61 تبديلين في صفوف طرابزون بنزول عبد القادر عمر وإنيس باردي بدلا من ماكسيميليانو جوميز وماريك هامشيك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 16 جووووووول تريزيجيه يصنع بعرضة رائعة وماريك هامشيك يختمها بالرأس في الشباك.. 1-0
ق 15 رأسية من تريزيجيه ولكن الحارس ميلان بورخان يتصدى
بداية المباراة