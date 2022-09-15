انتهت في الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (2) - (0) ريد ستار بلجراد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور × أضنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وريد ستار بلجراد التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

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ق 80 نهاية تغييرات طرابزون.. خروج البديل عبد القادر عمر ونزول أوموت بوزوك

ق 80 تغيير طرابزون الرابع بنزول المغربي منتصر لهتيمي بدلا من دجانيني

ق 69 فيتور هوجو بدلا من ينس لارسن في صفوف طرابزون

ق 68 جووووووووول تريزيجيه يتلقى التمريرة ويسدد بوجه القدم في الشباك.. 2-0

ق 63 كينجس كانجوا يتلقى الإنذار الثاني ويغادر الملعب مطرودا.. ريد ستار في مهب الريح

ق 61 تبديلين في صفوف طرابزون بنزول عبد القادر عمر وإنيس باردي بدلا من ماكسيميليانو جوميز وماريك هامشيك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16 جووووووول تريزيجيه يصنع بعرضة رائعة وماريك هامشيك يختمها بالرأس في الشباك.. 1-0

ق 15 رأسية من تريزيجيه ولكن الحارس ميلان بورخان يتصدى

بداية المباراة

طرابزون سبور تريزيجيه الدوري الأوروبي
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