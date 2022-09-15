انتهت في الدوري الأوروبي – طرابزون سبور (2) - (0) ريد ستار بلجراد

ساري بعد خسارة لاتسيو بخماسية: سأطلب تفسيرا من اللاعبين بسبب غطرستهم

بن فوستر يعلن اعتزال كرة القدم

دوري المؤتمر - وست هام يقلب الطاولة على مضيفه.. فيورنتينا يلقى خسارة ثقيلة

الدوري الأوروبي - روما يحصد أول ثلاث نقاط.. وبيتيس ينفرد بالصدارة

كيروش يرد على سخرية إعلام إنجلترا: الشكر لله سنتقابل في كأس العالم