مباشر الدوري الأوروبي – شيريف (0) - (2) مانشستر يونايتد.. ضغط من الضيوف

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

جادون سانشو - شيريف ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شيريف تيراسبول ومانشستر يونايتد التي تقام في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

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ق75: دي خيا يتصدى لتسديدة قوية.

ق70: تسديدة من رونالدو مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق39: جوووووووووووول سانشوووووو يسجل الهدف الثاني ليونايتد من ركلة جزاء.

ق38: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة دالوت.

ق37: يا ربااااه مدافع شيريف يشتت تسديدة سانشو من على خط المرمى.

ق23: تسديدة قوية من أتيموين مرت بجوار المرمى بقليل.

ق17: جووووووووووووول سانشو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق15: مطالبات من رونالدو بالحصول على ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد شيريف الدوري الأوروبي
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