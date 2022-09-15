مباشر الدوري الأوروبي – شيريف (0) - (2) مانشستر يونايتد.. ضغط من الضيوف

جيمس رودريجيز إلى أولمبياكوس

تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون

مؤتمر ديشامب: عن ضم جريزمان ورد قاطع على موقف بوجبا