الصفقة الثالثة.. الأهلي يضم مصطفى ميسي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 16:34

كتب : حسام نور الدين

مصطفى سعد ميسي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم مصطفى سعد ميسي جناح سيراميكا كليوباترا إلى صفوفه بشكل رسمي.

ويعتبر مصطفى ميسي ثالث صفقات الأهلي للموسم المقبل.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع مصطفى ميسي لمدة خمسة مواسم مقبلة.

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وانضم مصطفى سعد لصفوف المنتخب الأولمبي في المعسكر الذي يقام في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان شادي حسين مهاجم سيراميكا انضم رسميا لصفوف الأهلي قبل عدة أيام.

وبذلك ضم الأهلي الثلاثي مصطفى ميسي وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا والبرازيلي برونو سافيو.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم ثلاثي الأهلي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد ياسر ريان.

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