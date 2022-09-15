دونجا يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة.. وفيتوريا يحفزه

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

نبيل عماد دونجا - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال

غادر نبيل عماد "دونجا" معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الخميس بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة الخارجي.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

مصر

وتعرض نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز ومنتخب مصر للإصابة في مران الفراعنة المقام الأربعاء.

وحفز روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دونجا قبل رحيله من المعسكر مشددا على عودته بشكل أقوى.

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ويلعب منتخب مصر وديتين خلال الشهر الجاري يومي 23 و27.

ويواجه الفراعنة كل من النيجر وليبيريا في أولى مباريات المدير الفني الجديد للفراعنة روي فيتوريا.

وكشف الاتحاد المصري في بيانه أمس الأربعاء:

"أثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد "دونجا" إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة".

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