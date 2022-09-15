اتحاد الكرة يعلن تشخيص إصابة دونجا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 00:20

كتب : هاني العوضي

نبيل عماد دونجا

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة نبيل عماد "دونجا" بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

وتعرض نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز ومنتخب مصر للإصابة في مران الفراعنة المقام الأربعاء.

وجاء بيان اتحاد الكرة:

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أثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد "دونجا" إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة.

وقال مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "دونجا تعرض للإصابة في المران".

وواصل "دونجا ذهب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه".

وأتم المصدر تصريحاته "لا يوجد صحة للأنباء المثارة حول إلغاء مران المنتخب عقب إصابة دونجا، التدريب بدأ في موعد في السادسة مساء وانتهى بعد ذلك بساعتين كما هو مقرر".

ويلعب منتخب مصر وديتين خلال الشهر الجاري يومي 23 و27.

ويواجه الفراعنة كل من النيجر وليبيريا في أولى مباريات المدير الفني الجديد للفراعنة روي فيتوريا.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون).

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور)

منتخب مصر بيراميدز نبيل عماد دونجا
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