جوارديولا: هدف هالاند ذكرني بـ كرويف وإبراهيموفيتش.. وقبل سنوات لم نكن لنستطيع العودة

شبه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي هدف إرلينج هالاند مهاجم فريقه ضد بروسيا دورتموند بذلك الذي سجله أيقونة برشلونة يوهان كرويف ضد أتيلتكو مدريد.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا: "اللحظة التي سجل فهيا هالاند هدفه قلت لنفسي، اه يوهان كرويف".

ويقصد جوارديولا هدف كرويف الذي جاء ضد أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو في موسم 1973-1974.

صورة هدف يوهان كرويف مع برشلونة ضد أتليتكو مدريد

وأردف "أتذكر صديقي العزيز إبراهيموفيتش كان لديه تلك الإمكانية وهالاند يشبهه في ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني "لم نلعب اليوم جيدا، دوري الأبطال لا ينتظرك ولا يسامحك".

وأتم "في سنواتي الأولى لي هنا مع الفريق لم نكن لنستطيع العودة في النتيجة، لم يكن لدينا الإمكانية للعودة".

وكان سيتي حول تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على دورتموند في ملعب الاتحاد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة.