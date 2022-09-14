إنبي لـ في الجول: الأهلي قريب من ضم شلبي.. ومصير جاد خلال 24 ساعة

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي وعضو مجلس إدارة النادي عن اقتراب الأهلي من ضم مصطفى شلبي جناح الفريق.

وأشار أبو الغيط إلى تقارب وجهات النظر خلال مفاوضات الأهلي وإنبي والأمور في مراحل متقدمة.

أما بالنسبة لمحمود جاد حارس المرمى فكشف أبو الغيط عن حسم مصير اللاعب خلال 24 ساعة.

وقال شريف أبو الغيط لـ FilGoal.com: "الأهلي قريب من ضم مصطفى شلبي، المفاوضات في مرحلة متقدمة والحسم خلال ساعات".

وأضاف عضو إدارة إنبي "نحاول تقريب وجهات النظر في الأمور المادية وهناك نقاط اتفاق حدثت بالفعل".

وشدد أبو الغيط "رغبة اللاعب مؤكدة للأهلي ولكنه يحترم تصرف إنبي بشكل احترافي".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وبالحديث عن محمود جاد أوضح "هناك مفاوضات من فيوتشر والمصري لضم حارس المرمى".

وكشف شريف أبو الغيط في تصريحاته "الحسم خلال 24 ساعة على الأكثر".

وبالحديث عن موقف جورفان فييرا المدير الفني بشكل نهائي قال: "ندرس موقف المدرب والقرار النهائي قريبا".

وخاض محمود جاد 20 مباراة مع إنبي في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري وكأس مصر.

واستقبل جاد 30 هدفا في الموسم الماضي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.