مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (2) (1) دورتموند.. رينجرز (0) (1) نابولي.. جووووول هااالاند
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا والخاصة بمجموعة السابعة، بالإضافة لمباراة رينجرز ونابولي.
وبدأت المواجهات اليوم بفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1، وتعادل شاختار مع سيلتك.
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مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند
ق 84: جووووووووول هالاند يحول عرضية كانسيلو بالكعب على الطائر في الشباك.
ق 80: جووووووول بووووووووم.. جون ستونز يسجل صاروخية التعادل
ق 60: جووووول أووووول عرضية من ماركو رويس ورأسية من بيلينجهام تسكن الشباك.
ق 52: ماركو رويس يراوغ ويسدد كرة مقوسة من داخل الست ياردات تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: فرص متتالية وضغط قوي من سيتي لكن دون فرص حقيقية
بداية اللقاء
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كوبنهاجن × إشبيلية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: تسديدة من فيكتور كريستنسين تمر أعلى العارضة.
ق 20: ماثيو ريان يتصدى لفرصة خطيرة من يوسف النصيري
بداية اللقاء
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رينجرز × نابولي (مجموعة ليفربول)
ق 67: جوووووول أوووول لنابولي ماتيو بوليتانو يسجل الأول في اللقاء
ق 59: زيلينكسي يهدر مجددا وماكريجور يتألق بالتصدي للركلة الثانية على التوالي.
ق 58: ركلة جزاء سددها بيوتر زيلينسكي تصدى لها الحارس وتابعها ماتيو بوليتانو في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف.
ق 56: بطاقة حمراء لجيمس ساندس مدافع رينجرز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية وتسببه في ركلة جزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 18: آلان ماجريجور حارس رينجرز يتصدى لفرصة من جيوفاني سيميوني.
بداية اللقاء
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