مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (2) (1) دورتموند.. رينجرز (0) (1) نابولي.. جووووول هااالاند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا والخاصة بمجموعة السابعة، بالإضافة لمباراة رينجرز ونابولي.

وبدأت المواجهات اليوم بفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1، وتعادل شاختار مع سيلتك.

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مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

ق 84: جووووووووول هالاند يحول عرضية كانسيلو بالكعب على الطائر في الشباك.

ق 80: جووووووول بووووووووم.. جون ستونز يسجل صاروخية التعادل

ق 60: جووووول أووووول عرضية من ماركو رويس ورأسية من بيلينجهام تسكن الشباك.

ق 52: ماركو رويس يراوغ ويسدد كرة مقوسة من داخل الست ياردات تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: فرص متتالية وضغط قوي من سيتي لكن دون فرص حقيقية

بداية اللقاء

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كوبنهاجن × إشبيلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة من فيكتور كريستنسين تمر أعلى العارضة.

ق 20: ماثيو ريان يتصدى لفرصة خطيرة من يوسف النصيري

بداية اللقاء

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رينجرز × نابولي (مجموعة ليفربول)

ق 67: جوووووول أوووول لنابولي ماتيو بوليتانو يسجل الأول في اللقاء

ق 59: زيلينكسي يهدر مجددا وماكريجور يتألق بالتصدي للركلة الثانية على التوالي.

ق 58: ركلة جزاء سددها بيوتر زيلينسكي تصدى لها الحارس وتابعها ماتيو بوليتانو في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف.

ق 56: بطاقة حمراء لجيمس ساندس مدافع رينجرز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية وتسببه في ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: آلان ماجريجور حارس رينجرز يتصدى لفرصة من جيوفاني سيميوني.

بداية اللقاء

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