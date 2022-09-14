مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (0) (0) دورتموند.. رينجرز (0) (0) نابولي.. بداية المباريات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا والخاصة بمجموعة السابعة، بالإضافة لمباراة رينجرز ونابولي.

وبدأت المواجهات اليوم بفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1، وتعادل شاختار مع سيلتك.

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مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

بداية اللقاء

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كوبنهاجن × إشبيلية

بداية اللقاء

تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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رينجرز × نابولي (مجموعة ليفربول)

بداية اللقاء

تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.