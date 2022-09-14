مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي (0) (0) دورتموند.. رينجرز (0) (0) نابولي.. بداية المباريات
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا والخاصة بمجموعة السابعة، بالإضافة لمباراة رينجرز ونابولي.
وبدأت المواجهات اليوم بفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1، وتعادل شاختار مع سيلتك.
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مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند
بداية اللقاء
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كوبنهاجن × إشبيلية
بداية اللقاء
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رينجرز × نابولي (مجموعة ليفربول)
بداية اللقاء
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