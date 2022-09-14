انتهت دوري الأبطال - مانشستر سيتي (2) (1) دورتموند.. رينجرز (0) (3) نابولي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي ضد إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا والخاصة بمجموعة السابعة، بالإضافة لمباراة رينجرز ونابولي.

وبدأت المواجهات اليوم بفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1، وتعادل شاختار مع سيلتك.

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مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

انتهت

ق 84: جووووووووول هالاند يحول عرضية كانسيلو بالكعب على الطائر في الشباك.

ق 80: جووووووول بووووووووم.. جون ستونز يسجل صاروخية التعادل

ق 60: جووووول أووووول عرضية من ماركو رويس ورأسية من بيلينجهام تسكن الشباك.

ق 52: ماركو رويس يراوغ ويسدد كرة مقوسة من داخل الست ياردات تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: فرص متتالية وضغط قوي من سيتي لكن دون فرص حقيقية

بداية اللقاء

تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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كوبنهاجن × إشبيلية

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة من فيكتور كريستنسين تمر أعلى العارضة.

ق 20: ماثيو ريان يتصدى لفرصة خطيرة من يوسف النصيري

بداية اللقاء

تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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رينجرز × نابولي (مجموعة ليفربول)

انتهت

ق 90: جووووووول الثااااالث من تانجي ندومبيلي

ق 85: جوووول جياكومو راسبادوري يسجل الهدف الثاني

ق 67: جوووووول أوووول لنابولي ماتيو بوليتانو يسجل الأول في اللقاء

ق 59: زيلينكسي يهدر مجددا وماكريجور يتألق بالتصدي للركلة الثانية على التوالي.

ق 58: ركلة جزاء سددها بيوتر زيلينسكي تصدى لها الحارس وتابعها ماتيو بوليتانو في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف.

ق 56: بطاقة حمراء لجيمس ساندس مدافع رينجرز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية وتسببه في ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: آلان ماجريجور حارس رينجرز يتصدى لفرصة من جيوفاني سيميوني.

بداية اللقاء

تابع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

دوري أبطال اوروبا مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند رينجرز نابولي
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