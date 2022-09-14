مباشر - يوفنتوس (1)-(2) بنفيكا.. هدف غير محتسب

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

يستضيف يوفنتوس فريق بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة يلعب باريس سان جيرمان ضد ماكابي حيفا.

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يوفنتوس (1)-(2) بنفيكا

ق82 هدف غير محتسب لفلاهوفيتش

ق70 القائم الأيسر لبنفيكا يمنع التعادل من تسديدة مويس كين

ق55 جوووول ديفيد نيريس يسجل هدف بنفيكا الثاني بعد تسديدة ارتدت من تصدي بيرين

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق44 جووووول جواو ماريو من ركلة جزاء

ق42 بعد اللجوء لتقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح بنفيكا

ق4 جووووول ميليك

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ماكابي حيفا (1) -(2) باريس سان جيرمان

ق69 جووووول مبابي يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق37 جوووووول ميسي يتعادل

ق24 هدف أول

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان يوفنتوس
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