مباشر - يوفنتوس (1)-(0) بنفيكا.. باريس سان جيرمان (0)-(0) ماكابي حيفا
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:00
كتب : FilGoal
يستضيف يوفنتوس فريق بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وفي نفس المجموعة يلعب باريس سان جيرمان ضد ماكابي حيفا.
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يوفنتوس (0)-(0) بنفيكا
ق4 جووووول ميليك
انطلاق المباراة
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باريس سان جيرمان (0) -(0) ماكابي حيفا
انطلاق المباراة
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