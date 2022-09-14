مباشر - يوفنتوس (1)-(0) بنفيكا.. باريس سان جيرمان (0)-(0) ماكابي حيفا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

يستضيف يوفنتوس فريق بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة يلعب باريس سان جيرمان ضد ماكابي حيفا.

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يوفنتوس (0)-(0) بنفيكا

ق4 جووووول ميليك

انطلاق المباراة

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باريس سان جيرمان (0) -(0) ماكابي حيفا

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان يوفنتوس
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