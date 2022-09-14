مباشر – ريال مدريد (1) - (0) لايبزيج.. تشيلسي (1) - (1) سالزبورج
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الخامسة
تشيلسي X سالزبورج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق75: جوووووووول نواه اوكافور يدرك التعادل للايبزيج.
ق46: جوووووووول سترلينج يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد عرضية من ريس جيمس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: القائم يحرم سترلينج من هدف محقق.
ق33: 7 تسديدات لتشيلسي وواحدة فقط على المرمى، مقابل ولا تسديدة لمنافسه.
ق12: رأسية من هافيرتز مرت لخارج الملعب.
ق4: تسديدة من أوباميانج مرت لخارج الملعب.
انطلاق المباراة.
المجموعة السادسة
ريال مديد X لايبزيج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق79: جوووووووول فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة يسارية.
ق58: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الخطورة عن الفريقين.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق41: تسديدة من مودريتش مرت بجوار المرمى.
ق35: عرضية من فيرنر لكن نكونكو لم يلحق بها.
ق29: نكونكو يطالب مجددا بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة تشاوميني له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.
ق11: نكونكو يطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.
ق5: تسديدة قوية من نكونكو تصدى لها كورتوا.
انطلاق المباراة.