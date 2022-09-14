مباشر – ريال مدريد (0) - (0) لايبزيج.. تشيلسي (0) - (0) سالزبورج
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
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المجموعة الخامسة
تشيلسي X سالزبورج
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انطلاق المباراة.
المجموعة السادسة
ريال مديد X لايبزيج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق المباراة.
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