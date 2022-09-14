مباشر – ريال مدريد (0) - (0) لايبزيج.. تشيلسي (0) - (0) سالزبورج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد - رودريجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

تشيلسي X سالزبورج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

المجموعة السادسة

ريال مديد X لايبزيج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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