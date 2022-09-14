في الجول يكشف – أسماء الراحلين عن المصري بالميركاتو الصيفي

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:36

كتب : بسام أبو بكر

المصري - بيان رسمي

بدأ نادي المصري التحرك في الساعات الأخيرة لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين والذي سيتم إعارتهم أيضا عقب إبرام أكثر من تعاقد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبرم المصري حتى الآن 5 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المفترض أن ترسل الأندية القائمة الأولى لها لاتحاد الكرة غدا الخميس الموافق 15 سبتمبر.

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وحسبما علم FilGoal.com فأنه سيتم استبعاد كل من: مصطفى سلطان وحجاج عويس ومحمد جابر وإسلام جمال وأحمد حمودي وأحمد شوشة وحسين رجب سيتم استبعادهم من قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويُحسم موقف إسلام صلاح من البقاء أو الرحيل في الأيام المقبلة.

وسيتم عرض الثلاثي المحترف: أوستن أموتو ومحمد بلح وهيثم لعيوني للبيع.

كما سيخرج أكثر من لاعب على سبيل الإعارة، في ظل الصفقات التي أبرهما الفريق حتى الآن تحت قيادة كامل أبو علي رئيس النادي.

وخلال صيف الجاري ضم المصري كل من مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر وأنطوني أكبوتو وحسين السيد.

وعلم FilGoal.com فإن مروان حمدي أصبح أغلى صفقة في تاريخ المصري بعدما انضم مهاجم منتخب مصر للفريق البورسعيدي مقابل 18 مليون جنيه.

وتجاوز سعر صفقة مروان حمدي بذلك قيمة انضمام إسلام عيسى للمصري في وقت سابق من النصر مقابل 10 ملايين جنيه.

وانضم مروان حمدي إلى مهاجمي المصري الحاليين، وهم أوستين أموتو، وعمرو مرعي، ومحمد بلح، وحسين رجب.

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