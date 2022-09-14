استراحة دوري الأبطال - ميلان (1) (0) دينامو زغرب.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر دينامو ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي.

فيما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع سالزبورج النمساوي.

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نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول أووووول.. جيرو من علامة الجزاء يسجل الأول لميلان

ق 43: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة رافائيل لياو داخل منطقة الجزاء.

ق 36: تسديدة من ميسلاف أوريستش تمر بجوار القائم الأيسر لميلان.

ق 28: مايك ماينيان حارس ميلان يتصدى لتسديدة من الجهة اليمنى من داخل منطقة جزاء ميلان

ق 22: تصويبة صاروخية من إسماعيل بن ناصر يبعدها الحارس ببراعة

ق 20: لياو ينفرد والمدافع يشتت من أمامه لركنية قبل أن يسدد البرتغالي

بداية اللقاء