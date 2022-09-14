كاراكاس لـ في الجول: أكينيولا بنسبة 90% لاعبا في الزمالك.. وافقنا على العرض

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 18:22

كتب : محمد عبد العظيم

سامسون أكينيولا

بات الزمالك قاب قوسين أو أدنى من ضم سامسون أكينيولا مهاجم كاراكاس الفنزويلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال روستين جونزاليز المدير التنفيذي لكاراكاس لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "الزمالك تقدم بعرض جيد لنا لضم أكينيولا".

وواصل "الصفقة قريبة جدا من الإتمام، يمكن القول بإن اللاعب أصبح بنسبة 90% في صفوف الزمالك".

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وأتم المدير التنفيذي للنادي الفنزويلي تصريحاته قائلا: "وافقنا على عرض الزمالك ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال يومين أو ثلاثة أيام".

وكان مصدر مقرب من أكينيولا قال سابقا لـFilGoal.com: "اقتربنا من حسم انتقال أكينيولا إلى أحد أندية الدوري المصري".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب عُرِض بالفعل على الزمالك وبيراميدز وفيوتشر.

ويعد أكينيولا أحد المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الزمالك بحسب ما علم FilGoal.com.

ويرى الزمالك إمكانية قيد اللاعب تحت السن لأنه مواليد 2000، مستغلًا بند لائحة الدوري المصري الجديدة التي تسمح بتسجيل لاعب أجنبي واحد في كل مرحلة سنية، بواقع 3 أجانب في المراحل السنية جميعها كحد أقصى.

وبالتالي، لن يشغل وقتها أكينيولا مقعدًا بين الخماسي المحترف المسموح به في الفريق الأول.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

ولم يسبق لأكينيولا تمثيل منتخب بنين الأول، لكنه انضم لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وسبق لـ أكينيولا تمثيل منتخب شباب بنين، قبل أن يلفت الأنظار في الدوري الفنزويلي وينال لقب "الثور".

وذكر موقع 90min نهاية العام الماضي أن اللاعب يحظى باهتمام من أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وصرّح أكينيولا في وقتٍ سابق أنه "اضطر إلى البحث عن فنزويلا في جوجل عندما وصله عرض كاراكاس، إذ لم يكن يعرف البلد".

وأشار المهاجم البنيني إلى أن "أكينيولا هو الملك، وسامسون (شمشون) هو رجل قوي مثلي. أنا ملك قوي، أنا ملك كاراكاس والدوري الفنزويلي".

الزمالك سامسون أكينيولا كاراكاس
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