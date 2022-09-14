ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في النادي اليوم الأربعاء.

وتحدث رئيس الزمالك عن صفقات الفريق الجديدة ومراكزها وموعد الإعلان عنها.

بجانب الحجز على أموال النادي وكيفية التصرف في المستقبل.

ورد على موقف عودة الحارس محمد صبحي للأبيض من جديد وغرامة كهربا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي.

كهربا وعودة محمد صبحي وصفقات الزمالك

"أنا في انتظار أن يكشف كهربا عن من حرّضه على الهروب من الزمالك، وفي النهاية "هيدفع هيدفع"".

"عودة محمد صبحي سليمة بنسبة 100%، كان من المفترض أن يدفع فاركو قيمة بند الشراء قبل يوم 31 أغسطس الماضي وهو ما لم يحدث".

"تعاقدنا مع أفضل ظهير أيمن في مصر، أفضل لاعبي وسط وجناحين في السوق ومهاجم من أفضل المهاجمين تم توقيع العقد معه أمس".

"فيريرا من يختار الصفقات وكل الأسماء التي اختارها تعاقدنا معها".

"تعاقدنا مع 10 لاعبين، وغير صحيح أن البعض وضع شروطا مالية كبيرة للتوقيع للزمالك".

"الحديث عن طلب أوباما الحصول على نفس راتب زيزو عار تماما من الصحة".

"من المنتظر أن يعلن أمير مرتضى عن الصفقات الجديدة للفريق غدا الخميس".

الحجز على أموال الزمالك وحقيقة طلب مكافأة الهلال في كأس لوسيل

"طلب الحصول على مكافأة الزمالك والهلال معا في كأس لوسيل؟ الأمر لم يتخط حد المزاح بالنسبة لي وقتها، سنقوم بالتبرع بقيمة المكافأة التي حصل عليها الزمالك في كأس لوسيل لدار أيتام في البلد التي أصدرت الشيك الخاص بها بعد موافقة الوزارة هنا".

"ننتظر رفع الحجز عن أموال الزمالك في أقرب وقت، ولن أترك أي جنيه في أي بنك بعد ذلك".

"تقدمت ببلاغ رسمي من قبل ضد ممدوح عباس لاتهامه بإهدار أموال النادي، وحصل على قرض باسم النادي بقيمة 8 مليون و400 ألف جنيه من أحد البنوك بداعي تطوير المنشآت ولكنه حصل عليه لنفسه كدفعة من قيمة القرض الذي منحه للنادي من قبل".

"اتركونا نعمل من أجل نادي الزمالك ولدفع رواتب الموظفين هنا".

"الشيكات المتواجدة لدى النادي أثبتت حصول ممدوح عباس على كافة المبالغ المالية الخاصة بالقرض الذي منحه للنادي وبالتالي فمن غير المنطقي أن يتم الحجز على الأرصدة".

"ممدوح عباس يقول أن مستحقاته لدى الزمالك تصل إلى 42 مليون جنيه، فكيف حجز على مبلغ قيمته 70 مليون جنيه ولم يضع تاريخا محددا على عقد القرض الحسن الذي يؤكد بأنه منحه للنادي، كما أنه لم يحصل على موافقة الجهة الإدارية بمنح النادي لهذا القرض".

"وقام بالحجز على أموال النادي قبل سفر الفريق إلى قطر لخوض كأس سوبر لوسيل بأربعة أيام فقط".

"تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقه له لدى النادي ولكنه لم يحضر".

"لم يتقدم أي مرشح على مقعد نائب الرئيس حتى الآن بعد فتح باب الترشح لسبعة أيام".

"نرفض التجاوزات من أي فرد وسنتصدى لجميع المتطاولين بالقانون، سأتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقي وحق الزمالك".

"طالبت ممدوح عباس بمواجهتي وإثبات أن له مستحقات لدى الزمالك ولكن تهرّب مني، فتحنا صفحة جديدة مع الجميع في الفترة الماضية بلا استثناء حتى المشطوبين من عضوية النادي قبل ذلك".