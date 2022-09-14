مباشر - مؤتمر مرتضى: هناك ما يثبت حصول ممدوح عباس على مبلغ القرض

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في النادي اليوم الأربعاء للكشف عن مستجدات النادي والصفقات.

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1:47 اتركونا نعمل من أجل نادي الزمالك ولدفع رواتب الموظفين هنا

1:45 الشيكات المتواجدة لدى النادي أثبتت حصول ممدوح عباس على كافة المبالغ المالية الخاصة بالقرض الذي منحه للنادي وبالتالي فمن غير المنطقي أن يتم الحجز على الأرصدة

1:33 ممدوح عباس يقول أن مستحقاته لدى الزمالك تصل إلى 42 مليون جنيه، فكيف حجز على مبلغ قيمته 70 مليون جنيه

ولم يضع تاريخا محددا على عقد القرض الحسن الذي يؤكد بأنه منحه للنادي، كما أنه لم يحصل على موافقة الجهة الإدارية بمنح النادي لهذا القرض

وقام بالحجز على أموال النادي قبل سفر الفريق إلى قطر لخوض كأس سوبر لوسيل بأربعة أيام فقط

1:25 تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقه له لدى النادي ولكنه لم يحضر

1:23 لم يتقدم أي مرشح على مقعد نائب الرئيس حتى الآن بعد فتح باب الترشح لسبعة أيام

1:20 نرفض التجاوزات من أي فرد وسنتصدى لجميع المتطاولين بالقانون، سأتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقي وحق الزمالك

1:15 طالبت ممدوح عباس بمواجهتي وإثبات أن له مستحقات لدى الزمالك ولكن تهرّب مني، فتحنا صفحة جديدة مع الجميع في الفترة الماضية بلا استثناء حتى المشطوبين من عضوية النادي قبل ذلك

1:10 بداية المؤتمر